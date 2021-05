Demon Slayer: Shinobu Kocho sarà tra i personaggi giocabili

Shinobu Kocho sarà uno dei personaggi giocabili di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Keppuutan, il primo gioco tratto dall'ormai famosissima serie giapponese, che tanto successo sta avendo anche in occidente. La notizia è trapelata dall'ultimo numero di Weekly Jump e può considerarsi come ufficiale.

Demon Slayer: Shinobu Kocho

Il Pilastro degli insetti si unisce quindi al roster di personaggi già annunciati: Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira, Giyu Tomioka, Sakonji Urokodaki, Sabito e Makomo. Immaginiamo che nelle prossime settimane ne saranno annunciati anche altri, visto che per ora non sono moltissimi.

Per il resto vi ricordiamo che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Keppuutan è in sviluppo per PC, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X e S. Il gioco non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma è stato annunciato che uscirà nel 2021. Quindi potremo sicuramente giocarci tra qualche mese.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che c'è anche chi giocherà a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Keppuutan su di una sedia con katana.