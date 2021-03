Demon Slayer: la sedia per videogiocatori con katana incorporata è una sciccheria

Sedia per videogiocatori con katana di Demon Slayer

Lenovo ha lanciato in Giappone una sedia per videogiocatori davvero particolare: brandizzata Demon Slayer, offre una katana attaccata alla seduta. Probabilmente per affettare lo schermo in caso di una qualche sconfitta clamorosa.

La sedia in sé è normalissima, a parte per la colorazione ispirata al vestito di Giyu Tomioka, uno dei personaggi più amati della serie Demon Slayer. Fin qui niente di eccezionale, ma ecco che qui arriva la katana a rendere il tutto sublime, anch'essa modellata su quella di Tomioka.

Fortunatamente l'arma non può essere estratta mentre si gioca, quindi l'oggetto ha uno scopo meramente decorativo. Interessante il fatto che la cinghia di metallo che la collega alla sedia sia anch'essa ispirata a quella del pilastro di Demon Slayer, tanto per dare un maggior senso di compiutezza al tutto.

Sfortunatamente tanta bellezza non è ancora in vendita... e chissà se lo sarà mai. Lenovo per ora ne sta regalando cinque tramite un concorso, che richiede semplicemente di retwittare il messaggio soprastante. Naturalmente il concorso è valido soltanto per il Giappone, quindi non sperate di vincere se vivete in Italia o in qualsiasi altra parte del pianeta.