Terraria ha venduto una quantità incredibile di copie, soprattutto su PC

Terraria, quello che viene definito il Minecraft 2D, ha venduto una quantità davvero enorme di copie: più di 35 milioni in totale. Di queste, circa la metà sono state vendute su PC, ossia ben 17,2 milioni, mentre le restanti sono divise tra mobile e console.

In realtà la versione mobile ha venduto leggermente meglio di quella console: 9,3 milioni contro 8,5 milioni di copie. Purtroppo non sono stati svelati i dati di vendita dell'ultima versione rilasciata, quella per Stadia, che rimane un mistero (considerando che ha anche rischiato di essere cancellata...).

Il team di sviluppo ha promesso aggiornamenti anche per il 2021: l'arrivo dell'espansione Journey's End su console, l'aggiunta del supporto per il Workshop di Steam e il raggiungimento della parità di contenuti per tutte le versioni. Si parla anche di cross-play, nonostante non ci sia ancora certezza in merito.

Insomma, pur con tutti questi anni sulle spalle, Terraria appare vivo e vegeto e più in forma che mai. Chissà se quando iniziarono a svilupparlo i ragazzi di Re-Logic abbiano mai ipotizzato di poter avere un simile successo.