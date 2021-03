PLAY! PLAY! PLAY!: la registrazione completa dell'evento

Vediamo la registrazione completa dell'evento PLAY! PLAY! PLAY!, organizzato da PlayStation Japan, in cui si è parlato dei giochi in arrivo per PS5 nei prossimi mesi.

Un primo, lungo, segmento è stato dedicato a Resident Evil Village, con sequenze di gioco e qualche informazione valida solo per il Giappone (in particolare quelle relative al merchandise). Il segmento successivo si è invece concentrato su Final Fantasy 7 Remake Intergrade e sulle novità della versione PS5 del gioco. In questo caso è stato pubblicato anche un filmato a parte, che abbiamo riportato in un'altra notizia.

Il segmento finale dell'evento è stato invece speso su altri giochi, come Ratchet & Clank: Rift Apart e Returnal, due esclusive molto attese. L'evento si è chiuso con la riproposizione del filmato della line-up giapponese, pubblicato negli scorsi giorni.

In generale, PLAY! PLAY! PLAY! si è rivelato essere un evento estremamente nipponico come filosofia: tante chiacchiere, diverse gag e un gusto particolare per intrattenere gli spettatori giapponesi.