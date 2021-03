Final Fantasy 7 Remake Intergrade: un video per le novità della versione PS5

Square Enix ha pubblicato un nuovo video di Final Fantasy 7 Remake Intergrade per illustrare le caratteristiche esclusive della versione PS5 del gioco, in particolare dal punto di vista grafico. Guardando il filmato, che trovate in testa alla notizia, è evidente come la versione next-gen goda di un dettaglio superiore, di un sistema d'illuminazione avanzato, di texture più definite e di un maggior numero di effetti, in particolare quelli di nebbia e foschia.

Insomma, si tratta di un lavoro di aggiornamento grafico molto profondo che tenta di sfruttare al massimo le caratteristiche avanzate della nuova console. Interessante il fatto che sia stata dedicata una parte del video ai tempi di caricamento, molto inferiori a quelli della versione PS4, e un lungo segmento anche alla modalità fotografica, caratteristica ormai imprescindibile, che ha fatto a fortuna di diversi titoli (tra i quali Ghost of Tsushima).

La parte finale del video è dedicata a Episode Yuffie, ossia il primo e unico DLC del gioco, che avrà come protagonista Yuffie Kisaragi.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake Intergrade uscirà il 10 giugno 2021 in esclusiva per PS5.