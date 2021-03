Yakuza 6: The Song of Life, requisiti PC ufficiali annunciati da SEGA e Microsoft

I requisiti di sistema ufficiali per la versione PC di Yakuza 6: The Song of Life sono stati annunciati da SEGA e Microsoft, quando mancano ormai pochi giorni all'uscita del gioco, fissata al 25 marzo anche su Xbox.

Disponibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Xbox Game Pass, Yakuza 6: The Song of Life richiederà Windows 10 e almeno un processore Intel Core i5 3470 o AMD FX 6300 per funzionare.

Caratterizzato dalla presenza di due ambientazioni ampie e dettagliate, i distretti fittizi di Kamurocho a Tokyo e Onomichi a Hiroshima, il gioco supporterà i comandi via mouse e tastiera oltre che il controller e richiederà 40 GB di spazio libero su disco.

Per far girare Yakuza 6: The Song of Life a 1080p con risoluzione scalata al 75% basteranno una NVIDIA GTX 660 o una AMD Radeon HD 7870, mentre chiaramente per spingere di più la grafica servirà una GPU prestante.

Yakuza 6: The Song of Life, requisiti minimi