Xbox Game Pass provato in video da Anthony Mackie di Falcon and the Winter Soldier

Xbox Game Pass è senza dubbio un servizio straordinariamente conveniente, e Microsoft ha voluto che Anthony Mackie, uno dei protagonisti della serie televisiva Falcon and the Winter Soldier, lo provasse in video.

Dopo lo spot televisivo di Xbox Series X|S, l'attore si è dunque cimentato con la console e con l'ampio catalogo di Xbox Game Pass, provando diversi giochi e testando le proprie capacità.

Non un videogiocatore provetto per sua stessa ammissione, Mackie si è messo alla guida di qualche vettura con Forza Horizon 4 ma è con lo splendido Ori and the Will of the Wisps che è riuscito a dare il meglio.

Mostrare delle celebrità alle prese con Xbox Game Pass trasmette probabilmente il miglior messaggio possibile in questo momento per Microsoft, che grazie alla convenienza della sua offerta vuole attrarre anche e soprattutto nuovi utenti nel proprio ecosistema.

Per quanto riguarda invece Anthony Mackie, continueremo a vederlo in azione nella nuova serie su Disney+: ecco la recensione del primo episodio di Falcon and the Winter Soldier.