The Falcon and the Winter Soldier 1x01, recensione

Sono passate appena due settimane dalla conclusione di WandaVision , e rieccoci già a parlare di una nuova miniserie Marvel Studios per la piattaforma digitale Disney. The Falcon and the Winter Soldier sarebbe dovuta uscire prima, in effetti, ma il coronavirus ha scombussolato la cronologia di questa Fase 4 nel Marvel Cinematic Universe che combina, per la prima volta e in maniera del tutto ufficiale, le produzioni televisive e quelle cinematografiche. Fortunatamente, le due miniserie in questione non sembrano essere collegate in modo significativo, pur avendo un comune denominatore: entrambe affrontano le conseguenze che Avengers: Endgame ha avuto su alcuni personaggi secondari, gettando le basi per le prossime storie che vedremo sul piccolo e grande schermo.

Il nuovo ordine mondiale

Nel primo episodio della miniserie - che ci farà compagnia per sei settimane - ritroviamo subito Sam Wilson (Anthony Mackie) alle prese con una missione di recupero che lo vede affrontare elicotteri e terroristi ad alta quota. È una sequenza iniziale al fulmicotone che rispolvera persino un vecchio villain (Georges Batroc, affrontato e sconfitto nell'introduzione di Captain America: The Winter Soldier) e sembrerebbe cementificare l'idea che ci eravamo fatti un po' tutti quanti: mentre WandaVision voleva essere un prodotto sperimentale - salvo poi prendere una piega più ordinaria sulla conclusione - The Falcon and the Winter Soldier sarà un popcorn movie in sei parti pieno di esplosioni e scazzottate. Almeno, questa è l'impressione che ci hanno dato i trailer e i primi cinque minuti del pilot... per ritrattare praticamente subito, dedicando i restanti quaranta minuti circa a introspezione e dialoghi. Un inizio spiazzante, non c'è che dire, per chi si aspettava qualcosa di completamente diverso da WandaVision.

The Falcon and the Winter Soldier: Anthony Mackie è Sam Wilson.

In questo senso, però, lo storytelling in The Falcon and the Winter Soldier è più ordinario. Il pilota segue essenzialmente due personaggi, che sono appunto Falcon e Bucky (Sebastian Stan) anche se in questa primo appuntamento non condividono neppure una scena. Alla fine di Avengers: Endgame, Sam aveva ricevuto lo scudo di Captain America direttamente dal vecchio Steve Rogers, che lo aveva scelto come successore. Scopriamo che il nostro ha preferito invece consegnarlo allo Smithsonian come un cimelio, più che altro perché non si sente degno di portare un simbolo così importante. Scomparso per cinque anni nel Blip, Sam deve fare i conti con la vita privata: sua sorella è al verde, e questo significa tornare a casa per aggiustare le cose. Sfortunatamente, il mondo non si è ancora ripreso dal disordine in cui è stato catapultato da Thanos, e quando si parla di soldi pure un Vendicatore ha i suoi limiti.

The Falcon and the Winter Soldier: Sebastian Stan è Bucky Barnes.

L'altra sottotrama segue invece Bucky, che sta cercando il suo posto nel mondo. Non solo è scomparso per cinque anni, ma è pur sempre un uomo che ha più di cent'anni e che ha passato gran parte della sua vita a fare il sicario per l'HYDRA, seppur inconsapevolmente. Ora Bucky vede regolarmente una psichiatra e cerca di fare ammenda, nel suo piccolo, ma resta vittima di se stesso, alle prese con incubi e sensi di colpa che lo costringono a una dolorosa solitudine. Ovviamente le strade di Sam e Bucky si incroceranno presto, ma per il momento l'episodio pilota costruisce solo le fondamenta della serie, introducendo una nuova minaccia - i Flag Smashers, una banda di terroristi che sembrano contare dei potenziati tra le loro file - e un nuovo Captain America, scelto a tradimento dal governo statunitense per portare lo stesso scudo che Sam si era certamente meritato. Sarà all'altezza dell'incarico?