Skullgirls 2nd Encore, Umbrella è il nuovo personaggio che si aggiunge al roster

Skullgirls 2nd Encore espande ancora il suo roster di combattenti con l'arrivo di Umbrella, una nuova combattente molto particolare che torna a tutti gli effetti in pista, visto che era prevista già nella versione originale del picchiaduro in questione.

Umbrella è un personaggio molto particolare, una giovane ragazza armata appunto di un ombrello senziente e in grado di mutare forma, oltre a poter colpire ovviamente gli avversari in maniere piuttosto violente. Ha un aspetto decisamente strano, ma questo è piuttosto in linea con il look generale del gioco da parte di Hidden Variable e Autumn Games.

Non c'è ancora una data di uscita per Umbrella, ma intanto sappiamo che arriverà nel corso del 2021 e ha una sorta di teaser trailer che ancora mostra ben poco ma intanto getta le basi per l'arrivo del bizzarro personaggio. C'è peraltro da notare come Skullgirls 2nd Encore prosegua il suo percorso, nonostante il titolo sia uscito ormai diverso tempo fa.

Skullgirls 2nd Encore accoglierà presto anche Umbrella

Umbrella sarà peraltro utilizzabile anche nella versione Skullgirls Mobile per le piattaforme iOS e Android. Il personaggio è ancora in sviluppo, ma gli autori hanno comunque voluto annunciarlo anche per segnalare come siano stati fatti grossi cambiamenti rispetto al progetto iniziale sulla combattente armata di ombrello.

Il rilascio di Umbrella avverrà attraverso diverse fasi progressive: gli acquirenti del Season Pass 2 di Skullgirls 2nd Encore su Steam avranno accesso all'Alpha entro due mesi da ora, mentre un ulteriore early access è previsto nel terzo trimestre del 2021. L'uscita vera e propria, in forma completa, avverrà invece nell'ultimo trimestre del 2021. Skullgirls 2nd Encore è arrivato anche su Nintendo Switch un paio di anni fa.