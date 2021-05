Mass Effect Legendary Edition: peso su Xbox One svelato, pre-load disponibile

Maggio si sta rivelando un mese pieno di giochi di qualità. Uno dei molti, e probabilmente uno dei più attesi, è Mass Effect Legendary Edition. In questa raccolta avremo modo di trovare i primi tre capitoli numerati della saga, in una versione remastered che sembra aver fatto un buon lavoro soprattutto sul primo capitolo. Ora, abbiamo modo di scoprire anche il peso dei tre giochi, grazie al pre-load disponibile su console Xbox.

Mass Effect Legendary Edition pesa 84.3 GB, stando a quanto riportato dall'utente SnoopyG7 su Twitter. Ricordiamo anche che, secondo un leak di informazioni, al D1 sarà rilasciata una patch da 11.8 GB che si occuperà di portare alcuni miglioramenti visivi e alle performance del gioco. Il peso totale sarà quindi considerevole.

Non sorprende che Mass Effect Legendary Edition pesi così tanto: parliamo dopotutto di tre giochi in un solo pacchetto. In media quindi sono circa 30 GB per gioco, un peso comprensibile per prodotti AAA di vecchia generazione.

Vi ricordiamo che Mass Effect Legendary Edition arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Sarà possibile eseguire il gioco su PlayStation 5 e Xbox Series X|S tramite retrocompatibilità, ma non è prevista una versione nativa per next-gen. Il gioco raggiungerà anche i 120 FPS, ma solo su Xbox Series X.