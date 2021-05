Judgment 2 e la battaglia legale tra Epic Games e Apple nel Cortocircuito di oggi

Judgment 2, oltre all'immancabile battaglia legale tra Epic Games e Apple che sta imperversando nel mondo videoludico in questi giorni saranno gli argomenti della puntata di oggi del Cortocircuito, rigorosamente in diretta su Twitch a partire dalle 15:30 in compagnia di Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino.

Innanzitutto dunque un cambio di orario: invece delle solite 16, la puntata di oggi sul canale Twitch di Multiplayer.it è leggermente anticipata: inizierà alle ore 15:30 e andrà avanti fino alle 17:30.

L'inizio anticipato di mezz'ora ha un significato particolare: è infatti necessario perché alle 16:00 seguiremo live il nuovoannuncio su Judgment in diretta, così come da countdown ufficiale da Sega. Inizieremo dunque mezz'ora prima per due chiacchiere, fare il punto della situazione sulla serie e prepararci al meglio per l'annuncio vero e proprio.

Appena concluso questo evento, dopo qualche commento a caldo, passeremo al Cortocircuito vero e proprio con il secondo argomento: l'onnipresente causa legale tra Epic Games ed Apple. Quest'ultima sta portando a galla numerosi segreti e informazioni molto interessanti sul mercato videoludico in generale, retroscena che riguardano un po' tutti i maggiori attori dell'industria come abbiamo visto sulla questione del crossplay con Sony, il costo dei giochi gratis per Epic Games e la richiesta di quest'ultima a Microsoft per la rimozione del paywall sui giochi free-to-play, tanto per fare qualche esempio.

Il Cortocircuito di oggi, 7 maggio 2021: ecco gli argomenti previsti

Ecco quindi gli argomenti della puntata di oggi de Il Cortocircuito: