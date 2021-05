Epic Games: ecco quanti soldi hanno guadagno gli sviluppatori tramite i giochi gratis

Tramite un documento legato alla causa legale tra Epic Games e Apple abbiamo modo di scoprire quanto hanno guadagnato gli sviluppatori che hanno dato accesso gratuito al proprio gioco agli utenti dell'Epic Games Store.

Nel tweet qui sotto possiamo vedere una lunga lista di giochi dati in regalo sull'Epic Games Store dal dicembre 2018 fino al settembre 2019. Possiamo vedere ad esempio che il gioco che è costato più di tutti a Epic è Batman Arkham, ovvero 1 milione e 500 mila dollari, seguito da Subnautica, che si ferma a 1.4 milioni di dollari. Significativo invece che Metro 2033 Redux non sia costato un singolo dollaro ad Epic, probabilmente tra le due parti vi era un accordo di cui non siamo a conoscenza.

La tabella svela però anche altri dati molto interessanti. Viene indicato infatti quello che sembra essere il numero di utenti che hanno effettivamente reclamato il gioco e il numero di nuovi account arrivati grazie al rilascio del gioco gratis. Epic, possiamo vedere, calcola quindi il "costo" in base al rapporto "prezzo / nuovi account". Alcuni degli accordi più significativi sono legati ovviamente a indie che hanno avuto un costo di partenza abbastanza basso.

In totale, nel periodo preso in esame, Epic Games Store avrebbe speso circa 11 milioni di dollari in accordi, ottenendo 4.9 milioni di nuovi account, per un rapporto "spesa/account" pari a 2.37 dollari. In media, ogni gioco ha garantito un +5% di utenti. Il numero di giochi reclamati è invece 105 milioni.

Abbiamo anche scoperto email e accordi sul cross-play tra PlayStation ed Epic Games.