Final Fantasy 7, il cosplay di Yuffie da Kainosaurus è davvero grazioso

Final Fantasy 7 continua a ispirare i cosplayer in tutto il mondo e in questo caso prendiamo in esame un personaggio a dire il vero non molto utilizzato per questo cosplay, ovvero la simpatica Yuffie, interpretata da Kainosaurus_

La combattente ninja era un personaggio piuttosto sfuggente nella versione originale di Final Fantasy 7 e sembrava essere stato direttamente rimosso dall'operazione Final Fantasy 7 Remake, salvo invece tornare da protagonista con l'arrivo di Final Fantasy 7 Remake Intergrade, la nuova versione del gioco con upgrade next gen per PS5 e appunto l'aggiunta del personaggio in questione.

Chi ha giocato all'originale Final Fantasy 7 ricorderà probabilmente il fatto che Yuffie non è un personaggio particolarmente semplice da trovare: è necessario eseguire diverse azioni per poterla aggiungere al proprio party e non è detto che ci si riesca. Anche per questo, la ragazza è diventata decisamente nota tra i fan del gioco Square Enix, oltre che ovviamente per il suo aspetto davvero grazioso.

La Yuffie riprodotta da Kainosaurus_ è a dire il vero anche più carina del personaggio originale nel gioco, cosa che rende questo cosplay ancora più affascinante. Vediamo dunque la ninja sognante nella foto riportata qui sotto, in tutto il suo splendore.