Pokémon, il cosplay di Misty di heyitsxen è davvero frizzante

Quanta allegria mette il cosplay della simpatica Misty realizzato in modo davvero frizzante dalla cosplayer heyitsxen? Stiamo ovviamente parlando del noto personaggio della serie Pokémon, nonché uno dei più amati in assoluto, che non smette di ispirare le cosplayer di tutto il mondo.

heyitsxen ha scelto un approccio decisamente diretto e classico alla rappresentazione di Misty, copiandone 1:1 il vestiario tipico e la pettinatura. Quindi ci sono i ridottissimi short, la canotta gialla e le bretelle rosse d'ordinanza, accompagnati dalla capigliatura rosso fuoco della ragazza, anch'essa riprodotta con grande fedeltà.

Tra gli accessori del cosplay, l'immancabile sfera poké, Davvero complimenti a heyitsxen, quindi, che ci offre una Misty perfetta, nonché molto sorridente.

Se vi piacciono i Pokémon, in questi giochi è stato lanciato New Pokémon Snap per Nintendo Switch, un titolo in cui dovete girare per un'isola piena di mostriciattoli per fotografarli tutti.