Fable è sviluppato sull'engine ForzaTech di Turn 10, spunta una conferma ufficiale

Fable è costruito sull'engine ForzaTech proprietario di Turn 10, la conferma ufficiale di questo arriva da un annuncio di lavoro di Microsoft in cui il team di sviluppo cerca un Software Engineer per lavorare agli strumenti di sviluppo, citando proprio anche il nuovo action RPG fantasy tra i progetti costruiti con l'engine.

In verità, si supponeva già da tempo che fosse questo il caso, ma non c'era ancora stata una conferma al riguardo, con i sospetti che si dividevano fra ForzaTech e Unreal Engine, ma a quanto pare il team sta puntando tutto sulla tecnologia proprietaria di Turn 10. Qualche tempo fa era emerso l'utilizzo di un motore custom, ma non c'era alcuna certezza di quale questo fosse, mentre adesso la cosa è riferita in maniera molto chiara.

"Vuoi avere un impatto in 3 giochi tripla A in sviluppo presso 2 amati franchise Xbox? ForzaTech fornisce engine, tool e pipeline che danno vita alle serie Forza Motorsport e Forza Horizon. Oltre ad aggiungere nuove caratteristiche come il ray tracing e il supporto alle console di nuova generazione, stiamo anche arricchendo il toolset per supportare un action RPG open world: Fable"

Questo è quanto si legge nel testo dell'annuncio di lavoro, ponendo dunque la questione in maniera molto chiara: Fable è basato su ForzaTech e non su Unreal Engine, inoltre l'engine in questione sta venendo trasformato in maniera importante per andare incontro alla next gen e anche per fornire strumenti adatti a un genere completamente diverso come l'action RPG open world da quello per cui è sempre stato utilizzato, ovvero i racing.



Fable sarà il primo action RPG open world basato su ForzaTech



D'altra parte, i Playground Games hanno raggiunto una notevole maestria nell'utilizzo dell'engine di Turn 10, come dimostrano i vari Forza Horizon che sono peraltro open world, mentre le caratteristiche in particolare di Forza Horizon 4 possono far pensare anche al trasferimento del passaggio delle stagioni anche in Fable.

Resta da capire quando quest'ultimo verrà mostrato al pubblico, con una voce di corridoio che parla anche della possibilità di vederlo all'E3 2021, dopo alcune sibilline affermazioni da parte di Chris Goodall, anche se il gioco sembra ancora molto lontano dalla sua uscita.