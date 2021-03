Fable è in sviluppo usando un motore custom, forse il ForzaTech

Stando a un nuovo annuncio lavorativo di Playground Games, relativo alla ricerca di un programmatore, il nuovo Fable sarebbe in sviluppo con un non meglio identificato motore custom. Subito il pensiero collettivo è andato al ForzaTech di Turn10, già utilizzato dallo studio inglese per la serie Forza Horizon, ma potrebbe trattarsi anche di qualcosa di diverso.

I dubbi nascono dalla possibilità che il ForzaTech non sia abbastanza versatile da essere adattato in tempi rapidi allo sviluppo di un gioco di ruolo d'azione, anche se in verità non sappiamo molto della lavorazione di Fable, quindi non è possibile stabilire tempistiche precise per la personalizzazione dell'engine.

Fatto è che non sarà utilizzato un motore commerciale, come ad esempio l'Unreal Engine 5, ma uno proprietario degli Xbox Game Studios, staremo a vedere con quali risultati.

Mentre aspettiamo di saperne di più sul gioco, vi ricordiamo che Fable è in sviluppo per console Xbox e PC e che non ha ancora una data d'uscita. Come tutti i titoli degli Xbox Game Studios, sarà lanciato da subito anche sull'Xbox Game Pass, ovviamente quando sarà disponibile.