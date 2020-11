PS5 e Xbox Series X: se gli SSD sono sufficienti, dove li infiliamo i giochi della qualità della demo Lumen dell’Unreal Engine 5?

Se ricordate, la nuova generazione di Sony non è iniziata con una presentazione di PS5 o dei primi giochi, ma con la tech demo Lumen dell'Unreal Engine 5, introdotta come possibile solo su PS5. Senza metterci a discutere di ciò che fu detto allora, degli accordi tra Sony ed Epic Games (legittimi, fino a prova contraria) e di tutto il resto di cui si è ampiamente parlato, prendiamola di nuovo in considerazione commentandola alla luce di quanto detto dal presidente di SIE Jim Ryan sulla capienza dell'SSD di PS5:

"Non abbiamo sentito queste cose. [riferendosi ai problemi di spazio]Ovviamente guardiamo con attenzione cosa accade quando le persone aprono la loro PlayStation e cominciano ad utilizzarla. E pensiamo che vada tutto bene. Ovviamente siamo in grado di monitorare minuziosamente l'uso dell'hard disk di PS4 e tutto quello che vediamo è che dovremmo essere tranquilli."





Parlando con degli amici sviluppatori si è iniziato a ragionare sulle possibili dimensioni della demo Lumen dell'Unreal Engine 5. Considerando la durata del gameplay e che è stata realizzata con risorse di qualità altissima, probabilmente con mesh enormi e texture a 8K, visto che sono state prese della libreria Quixel, formata da oggetti 3D realizzati tramite fotogrammetria, si è stimato uno spazio occupato minimo di almeno 50GB, oscillante però verso i 70/80 GB. Senza stare a riportare tutte le considerazioni fatte, prendiamo per buona la dimensione minima, che già di suo è importante.

Ora, la demo Lumen dura circa sette minuti... quindi abbiamo 50 GB occupati per 7 minuti di un gioco privo di sistemi complessi e interconnessi, oltre che strettamente lineare. Domanda: se volessimo realizzare un open world da 60 ore di gameplay con quella qualità grafica, quanto spazio occuperebbe? Probabilmente andremmo ampiamente oltre il TB di dati.

Aspettarsi giochi con la stessa qualità grafica della demo di Epic Games su PS5 o anche su Xbox Series X (il discorso vale per entrambe le console, anche se Microsoft non ha mai fatto vedere una sua demo Lumen spacciandola come ciò che vedremo su next-gen) era da ingenui anche subito dopo la presentazione dell'Unreal Engine 5, ma rimane il fatto che qualcuno ha voluto che quella demo, e quindi quella qualità grafica, fosse associata al suo nuovo hardware, per poi dirci poi che 667 GB di SSD sono più che sufficienti per i videogiocatori.

Domanda: a questo punto dove li mettiamo tutti i giochi completi con la qualità della demo Lumen che sicuramente usciranno nei prossimi anni? Ce li hanno promessi, no?