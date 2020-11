Le attesa GPU da gaming di AMD della series 6800, ovvero AMD Radeon RX 6800 e RX 6800XT, sono disponibili a partire da oggi presso tutti i rivenditori selezionati. Queste GPU sono pensate per offrire elevate prestazioni ai gamer più esigenti.

La Radeon RX 6800 e la RX 6800 XT sono disponibili a partire da oggi presso rivenditori selezionati e su AMD.com con un prezzo consigliato rispettivamente di 599,99€ e 669,99€ IVA inclusa.

Avete letto la nostra recensione della Radeon RX 6800?

Alimentata dall'architettura AMD RDNA 2, la serie Radeon RX 6800 coniuga immagini di alta qualità e prestazioni eccezionali. RDNA 2 offre una serie di innovazioni, tra cui l'applicazione di tecniche avanzate di risparmio energetico alle unità di calcolo ad alte prestazioni, per migliorare l'efficienza energetica fino al 30% per ciclo per unità di calcolo. Include anche la nuova tecnologia AMD Infinity Cache, che offre una larghezza di banda per watt fino a 2,4 volte maggiore rispetto ai design basati su memorie GDDR6 di RDNA.

Inoltre, è stato ampliato il supporto al raytracing per le nuove schede grafiche Radeon, anche in funzione dell'annuncio da parte di Gearbox Publishing e Counterplay Games che hanno pianificando di abilitare il raytracing DXR 1.1 in Godfall a partire da oggi.

Con le schede grafiche di nuova generazione della serie Radeon RX 6800 e i nuovi processori desktop della serie Ryzen 5000, AMD si propone come l'unica compagnia in grado di offrire un piattaforma di gioco completa anche su PC.

Cosa ne pensate della sua offerta?