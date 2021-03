The Elder Scrolls Online: Flames of Ambition, disponibile la nuova espansione verso Oblivion

The Elder Scrolls Online: Flames of Ambition è disponibile da oggi su console e PC, ovvero la nuova espansione del MMORPG Bethesda che prepara la strada all'avvio di Gates of Oblivion, che caratterizzerà buona parte del percorso del gioco nel 2021.

Il DLC The Elder Scrolls Online: Flames of Ambition è ora acquistabile su Xbox One e PlayStation 4, giocabile anche su PS5 e Xbox Series X|S, portando con sé due nuovi dungeon, oltre a dare il via alla storia annuale del 2021 di Cancelli dell'Oblivion.

Insieme alla nuova espansione, è inoltre disponibile l'aggiornamento 29 gratuito su Xbox One e PlayStation 4, che introduce una serie di novità e miglioramenti gratuiti per tutti i giocatori, tra cui il sistema Champion ripensato per i giocatori di alto livello.

All'interno del DLC Flames of Ambition e nell'aggiornamento gratuito del gioco base, i giocatori troveranno: