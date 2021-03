The King of Fighters XV: Terry Bogard completa il Team Fatal Fury

SNK ha svelato il terzo e ultimo componente del Team Fatal Fury di The King of Fighters XV: Terry Bogard, icona dei picchiaduro dell'editore giapponese sin dai primi anni '90. Di fatto il Team Fatal Fury è composto dai tre combattenti giocabili del capitolo originale, Real Bout Fatal Fury: Joe Higashi, Andy Bogard e, appunto, Terry Bogard.

Vediamo un video di presentazione del personaggio:



Da notare che Terry Bogard viene ripreso nel suo vestiario classico, quello con cui è diventato celebre. La sua leggenda è nata quando, insieme a Andy, decise di vendicarsi di Geese Howard, reo di aver ucciso il suo maestro, nonché padre adottivo, Jeff Bogard.

Vediamo una ricca galleria di immagini dedicate a Terry Bogard, ma non prima di aver ricordato che The King of Fighters XV è in sviluppo per PC, Xbox One e PS4.