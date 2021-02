The King of Fighters 15, Joe Higashi si mostra con trailer e immagini

Joe Higashi farà ovviamente parte del roster di The King of Fighters 15, e SNK ha pensato bene di mostrare il personaggio con uno spettacolare trailer e con le prime immagini in-game.

Dopo i video dedicati a Shun'ei, Benimaru Nikaido e Iori Yagami, ecco dunque un'altra vecchia conoscenza per il picchiaduro a incontri, presente nel roster fin dalla prima edizione.

Esperto di muay thai, Joe sfoggia nel filmato alcune animazioni inedite e una super mossa devastante, che combina il tradizionale uragano di fuoco a una dirompente raffica di pugni in grado di infliggere ingenti danni all'avversario.

Il repertorio del personaggio, per il resto, è quello che già conosciamo bene: letale sia con le mani che con i piedi, il compagno di avventure di Terry e Andy Bogard si produce in spettacolari sequenze che confermano le sue abilità.

Per il resto, però, nessuna novità: l'uscita di The King of Fighters XV è fissata al 2021, ma non c'è ancora una finestra di lancio precisa né sono state ufficializzate le piattaforme.