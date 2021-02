The King of Fighters 15: un nuovo trailer presenta Iori Yagami

SNK ha pubblicato un nuovo trailer e alcune immagini di The King of Fighters 15 per presentare uno dei personaggi che faranno parte del roster: Iori Yagami. Naturalmente i conoscitori della serie lo conosceranno benissimo, visto che è una presenza fissa dagli anni '90. Per tutti gli altri possiamo dire che è apparso per la prima volta in The King of Fighters 95, come rivale di Kyo Kusanagi.

Come Kusanagi, appartiene a uno dei pochi clan capaci di imprigionare l'Orochi, un demone di una potenza straordinaria contro cui si è combattuto più volte nella serie.

Attualmente non è stato presentato l'intero team di Iagami, ma immaginiamo che i prossimi personaggi svelati saranno i suoi compagni di lotta.

Prima di lasciarvi al trailer (in testa alla notizia) e alle immagini (in fondo) vi ricordiamo che The King of Fighters XV sarà disponibile nel 2021, in data ancora da destinarsi. Anche le piattaforme sulle quali sarà lanciato non sono state rese note. Intanto se volete potete giocare al sottovalutato The King of Fighters XIV e al bellissimo The King of Fighters XIII, tanto per ripassare un po'.