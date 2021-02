One Piece: il cosplay di Nami di chamomile_chami è dolce e sexy

Nami di One Piece è un personaggio caratterizzato di base in modo fortemnte sexy, quindi è normale che cosplay come quello della cosplayer giapponese chamomile_chami comprendano anche questo aspetto nel loro tentativo di rappresentazione. Toglierlo sarebbe come rimuovere il cioccolato dalla Sacher Torte.

Detto questo, chamomile_chami aggiunge al personaggio un incredibile dolcezza, probabilmente grazie al suo viso bambolesco che trasmette un'innocenza quasi divina.

Naturalmente non mancano gli elementi chiave di Nami come il bikini a righe o il bastone, che sono essenziali per la sua iconografia, ma in questa interpretazione c'è decisamente di più di ciò che si vede e per scoprirlo non bisogna nemmeno abbonarsi a un Only Fan, come succede di solito.

