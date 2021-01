League of Legends: il cosplay di Akali delle K/DA di Shirogane è perfetto

Il cosplay di Akali, una delle guerriere di League of Legends, eseguito da Shirogane è assolutamente perfetto. La modella è piuttosto celebre per la sua capacità tecnica, che le consente di mutare aspetto a seconda delle necessità. In questo caso ha realizzato un'Akali davvero notevole, questa volta nella sua versione da K/DA.

Alcune delle più celebri guerriere di LoL, infatti, non solo combattono ferocemente in questo celebre MOBA, ma sono state scelte per far parte di un gruppo musicale virtuale chiamato K/DA. Questo gruppo è stato utilizzato da Riot Games durante i suoi principali eventi esport, in modo da mescolare l'universo di gioco, con il popolare K-Pop.

In questo caso Shirogane ha scelto di interpretare Akali, l'assassina solitaria. Un personaggio che, secondo la descrizione ufficiale, ha giurato di difendere Ionia dai suoi nemici... eliminandoli uno alla volta. Akali colpisce in silenzio, ma il suo messaggio è forte e chiaro: temi l'assassina senza maestro.

Shirogane ha riprodotto in maniera fedele il costume da K/DA di questo personaggio, ma sono i capelli il vero capolavoro. Non deve essere stato semplice creare un'impalcatura in grado di tenerli divisi i ciocche così grandi e così sporgenti.

La sua abilità, però, l'avevamo già apprezzata in questo cosplay di Asuka di Neon Genesis Evangelion. Qui, invece, potrete vedere un altro membro delle K/DA nel cosplay di Evelynn di nikawuw .