Mass Effect Legendary Edition è più di una remaster, nuovo trailer settimana prossima

Secondo Shinobi602, un insider piuttosto quotato del settore, settimana prossima sarà pubblicato un nuovo trailer della Mass Effect Legendary Edition. Secondo gli ultimi rumor, inoltre, questa edizione dell'amatissima trilogia fantascientifica di Bioware sarà più di una semplice remaster, dato che apporterà diversi cambiamenti al gameplay del gioco, soprattutto al primo capitolo.

Ovviamente il tutto va preso con le proverbiali pinze, dato che si tratta di rumor. Dovremo comunque aspettare molto poco per verificare se si tratta di informazioni corrette: secondo Shinobi602, infatti, già settimana prossima dovrebbero arrivare nuove informazioni attraverso un trailer inedito.

Inoltre, le sue fonti sostengono che EA e Bioware non stanno assemblando una semplice remastered della trilogia originale, ma stanno lavorando per migliorare l'esperienza di gioco complessiva. "È molto più [di una remaster], soprattutto per quanto riguarda Mass Effect" ha scritto l'insider su Resetera.

"Hanno lavorato molto sul gioco, non solo dal punto di vista grafico, ma anche da quello del gameplay". Inoltre, per avere nuove informazioni, non dovremo aspettare molto, dato che dovremo attendere "solo per un altro weekend".

