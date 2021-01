Super Mario 3D World + Bowser's Fury: risoluzione e frame rate della versione Switch

In questi giorni Nintendo ha cominciato a mostrare alla stampa una versione preliminare dell'atteso Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Secondo i colleghi di Game Reactor la versione per Nintendo Switch del classico per Wii U gira in 1080p e 60FPS in modalità docked, che scendono a 720p e 60FPS in portabilità. L'espansione con protagonista Baby Bowser, invece, dovrebbe essere più esigente, dato che gira a 720p e 60 fotogrammi al secondo in modalità casalinga e a 720p e 30FPS con la console scollegata al televisore.

Avete letto il nostro provato di Super Mario 3D World + Bowser's Fury?

Nell'attesa di un'analisi tecnica più approfondita, magari con il gioco completo, i colleghi di Game Reactor parlano di un FullHD a 60 fotogrammi a secondo per Super Mario 3D World e un HD a 60 FPS per la versione docked di Bowser's Fury. Un gioco che "appare un po' più sfocato a 720p rispetto al gioco di base." Nonostante questo si tratta di una "grande espansione di un grande platform".

In modalità portatile il gioco girerà sempre a 720p, ma i 60 fotogrammi al secondo saranno possibili solo in Super Mario 3D World. Prestazioni in linea il gioco originale per Wii U. Bowser's Fury, invece, girerà a 30 FPS. In entrambi i casi, però, i personaggi si muoveranno più velocemente che nella versione originale.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury arriverà il 12 febbraio 2021 su Nintendo Switch.