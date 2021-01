Monster Hunter Rise e Final Fantasy 16 sono i giochi più attesi dai lettori di Famitsu

Monster Hunter Rise e Final Fantasy 16 sono ancora i giochi più attesi dai lettori di Famitsu: la rivista giapponese ha pubblicato la tradizionale classifica dei most wanter e le novità sono poche.

C'è stato un netto calo di Tales of Arise, terzo nella top 10, mentre in quarta posizione troviamo Resident Evil Village: il survival horror di Capcom sembra aver convinto l'utenza nipponica, finora.

Nella classifica sono presenti tuttavia anche titoli non ancora presentati ufficialmente, vedi The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 e Bayonetta 3, rispettivamente quinto e settimo.

Famitsu, i giochi più attesi dai lettori a gennaio 2021