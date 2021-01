MLB The Show 21 sarà il primo gioco PlayStation disponibile su Xbox

MLB The Show 21 sarà il primo gioco degli studi PlayStation ad approdare su Xbox: lo conferma un leak che mostra le cover del titolo nelle versioni PS5 e Xbox, appunto.

Non si tratta in realtà di una rivelazione incredibile: Sony ha dichiarato che sarebbe diventata un publisher multipiattaforma con i prossimi capitoli della serie e ha confermato dunque le proprie intenzioni a partire dall'episodio in uscita quest'anno.

Secondo alcune voci, peraltro, MLB The Show 21 potrebbe non fermarsi alle versioni Xbox e approdare anche su PC e Nintendo Switch, anche se per il momento non c'è ancora nulla di confermato: la presentazione del gioco dovrebbe avvenire a febbraio.

Come scritto nella recensione di MLB The Show 20, l'ultima edizione del baseball prodotto da Sony non introduceva grandi novità, in attesa proprio del debutto sulle piattaforme next-gen.