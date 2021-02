Dragon Ball Z: il cosplay di c18 di irlynacosplay è sexy e sbarazzino

Vediamo questo nuovo cosplay dell'androide C18 della serie Dragon Ball Z, realizzato dalla cosplayer italiana irlynacosplay, al secolo Irene Irlyna, che ha riletto il personaggio in modo sexy e sbarazzino.

La C18 di irlynacosplay si trova su di un letto, con indosso solo la maglietta e l'intimo, pronta a dimostrare che dentro a quel corpo robotico batte un cuore grande così, naturalmente solo per il suo Crilin.

Per chi non lo conoscesse, Dragon Ball Z è una serie manga / anime dedicata ad alcuni personaggi che si lanciano delle grosse palle in faccia, naturalmente d'energia, distruggendo pianeti a caso e allenandosi in luoghi strambi gestiti da personaggi improbabili. Come non amarlo alla follia?

Se vi piacciono i cosplay, andate a guardare il cosplay di Tifa di jessblazecosplay, il cosplay di Ann Takamaki di Shirogane-sama, il cosplay di Mikasa di weiwuxian07, il cosplay di Sakura di mk_ays, il cosplay di Ino Yamanaka di Shirogane_sama, il cosplay di Leia firmato MissBri, il cosplay di Quiet di allyssooonnn, il il cosplay di Tifa di luce_cosplay, il cosplay di D.Va firmato Miss Bri, il cosplay di Akali delle K/DA di Shirogane, il cosplay di Lady Dimitrescu di Hane Ame e il cosplay di Momo Yaoyorozu di Jannet. tanto per segnalarne qualcuno.