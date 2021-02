Ikea e Asus collaborano per LÅNESPELARE, una serie di accessori da gaming

Ikea e Asus hanno recentemente svelato il frutto della loro collaborazione. I due colossi, infatti, si sono uniti per creare una serie di oggetti pensati per unire il mondo dell'arredamento alla portata di tutti e il mondo della tecnologia e degli esport. LÅNESPELARE è una serie di accessori da gaming perfetti per completare la propria scrivania o la postazione da gioco con oggetti in grado di migliorare il confort delle nostre sessioni da gaming, ma non solo.

Per il momento la collezione LÅNESPELARE è disponibile solo in Cina, ma a questo indirizzo è possibile vedere tutti gli oggetti progettati da Ikea e Asus.

Si va dal tappetino per il mouse a un cuscino per il collo e a uno "multifunzionale", pensati per alleviare i dolori legati alle lunghe sessioni di gaming. Decisamente più interessanti sono uno stand di legno a forma di braccio, utile per posare il nostro telefono o il tablet, o la luce a led circolare con un braccio con una morsa regolabile, perfetta per registrarsi con la fotocamera del nostro telefono.

Molto utili sono il porta cuffie e il supporto per cavo del mouse, ma la vera star di questa linea è il porta tazze da scrivania. Si tratta di un aggeggio da agganciare ad un piano, perfetto per ospitare una tazza da the grazie allo spazio per il manico. Si tratta di un alloggiamento pensato per depositare in tutta sicurezza (o quasi) una tazza piena di liquido rovente. Così da tenere fuori dalla portata della vostra furia i liquidi caldi dopo l'ennesimo rage quit ad opera di un dodicenne petulante. Il tutto per circa 5 euro.

Arrivassero in Italia, comprereste questi accessori?