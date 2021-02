GTA 6: data d'uscita suggerita dall'ultimo aggiornamento di GTA Online?

Secondo molti videogiocatori, Rockstar Games avrebbe suggerito la data di uscita di GTA 6 nell'ultimo aggiornamento di GTA Online, quello del 28 gennaio 2021, che ha introdotto il camion Vetir.

Guardate il poster promozionale del camion, pubblicato su Rockstar Newswire:

Il font utilizzato per scrivere la parola VETIR non vi dice niente? La V e la stanghetta della E formano il numero romano VI. Ma non solo, perché la T, la I e la R formano i numeri arabi 7 e 11. I fan ne hanno dedotto che GTA VI sarà lanciato il 7 novembre 2021.

Sinceramente non è la prima volta che i fan della serie Grand Theft Auto producono teorie simili partendo da indizi decisamente vaghi, ma la ricostruzione in questo caso è decisamente affascinante.

Naturalmente l'ultima parola spetta a Rockstar Games e Take Two, uniche a poter svelare quando potremo giocare a GTA 6. Molti pensano che non accadrà prima del 2022, a causa della scarsa base installata delle console di nuova generazione. Anche in questo caso non c'è niente di certo, quindi prendete tutto con le dovute cautele e vivete sereni.