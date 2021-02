My Hero Academia, il cosplay di Himiko di f.ukuro è folle, quindi perfetto

Dal mondo di My Hero Academia arriva un altro notevole cosplay, questa volta da parte di f.ukuro che replica in maniera molto fedele il personaggio di Himiko Toga, uno dei più carismatici della serie, che viene colto in tutta la sua follia da questa reinterpretazione.

Himiko fa parte dell'Unione dei Villain ma resta uno dei personaggi più iconici della serie, viste le sue particolarità. Si tratta di una ragazza particolarmente potente in combattimento e soprattutto decisamente folle, chiaramente ispirata all'immaginario della yandere nipponica.

Seguendo lo stereotipo, Himiko sembra all'apparenza una ragazza allegra, dolce e tranquilla ma manifesta tendenze sadiche e totale sprezzo del pericolo e di pietà, dimostrando peraltro una notevole instabilità mentale.

Queste caratteristiche vengono ben riassunte nelle foto di f.ukuro riportate qui sotto, dove la ragazza appare coperta di schizzi di sangue ma mantenendo sempre il suo tipico ghigno inquietante. Da notare anche il video inserito nella sequenza e diffuso anche attraverso TikTok, nel quale è possibile vedere la trasformazione della cosplayer dal suo aspetto normale al personaggio di My Hero Academia.

