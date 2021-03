The King of Fighters 15: Andy Bogard presentato in video e immagini

SNK ha presentato un nuovo personaggio del roster del picchiaduro a incontri The King of Fighters 15: l'immancabile Andy Bogard, presenza fissa nella serie. Possiamo vederlo in video e immagini.

Bogard è uno dei personaggi storici dei picchiaduro di SNK. Apparì per la prima volta in Fatal Fury, ma è ritornato in numerosi altri titoli, compresi tutti i King of Fighters. Quindicesimo capitolo compreso, a questo punto.

Andy Bogard si aggiunge quindi agli altri personaggi di The King of Fighters XV già presentati: Chizuru Kagura, Kyo Kusanagi, Joe Higashi, Iori Yagami, Benimaru Nikaido, Meitenkun e Shun'ei.

Vediamo anche una galleria di immagini dedicate a un Bogard dall'aspetto davvero giovanile: