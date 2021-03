Avengers: Endgame, Xbox Game Pass svela l'identità di Noobmaster69, "nemico" di Thor

C'è un riferimento diretto ad Avengers: Endgame e in generale al Marvel Cinematic Universe all'interno del recente spot di Xbox Game Pass da parte di Microsoft con Falcon come ospite speciale, che in un primo momento non era stato probabilmente colto in pieno e che riguarda Noobmaster69, "nemesi" online di Thor.

In un primo momento era passato in secondo piano ma merita comunque metterlo in evidenza perché può risultare molto simpatico a chi ha seguito l'epopea degli Avengers cinematografici. Facendo un passo indietro, quella riportata qui sotto è la scena di Avengers: Endgame in cui Thor (nella sua versione decisamente fuori forma) si esibisce in un notevole rant contro il fantomatico NoobMaster69, colpevole di bullizzare Korg in una partita di Fortnite.

Al di sotto di tale video, potete vedere il nuovo e simpatico spot pubblicitario di Xbox Game Pass con Falcon come ospite speciale, rilasciato in corrispondenza con il lancio di The Falcon and the Winter Soldier su Disney+, da vedere fino in fondo.

Da notare, peraltro, che l'attore che interpreta il commesso del negozio che spiega a Falcon le meraviglie di Xbox Game Pass è lo stesso che interpretava l'addetto all'Apple Store presente nel cast di Captain America: The Winter Soldier, tanto per rimanere in tema con le connessioni.

Alla fine dello spot, il commesso riferisce che la sua gamer tag è "NoobMaster69", cosa che porta Falcon a guardarlo con uno sguardo misto tra inquietudine e disprezzo, facendo capire di aver scoperto l'identità della nemesi di Thor nei giochi multiplayer.