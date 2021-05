Hitman 3: Season of Sin, la nuova stagione verrà svelata questa settimana

Con Hitman 3, IO Interactive ha intenzione di prendersi una pausa dalla serie in questione, almeno per un po', ma questo non significa che il team abbia concluso i contenuti del gioco, con una nuova stagione che verrà svelata questa settimana.

IO Interactive ha già assicurato che Hitman 3 non è la fine della serie, ma al momento non è nemmeno la fine del gioco stesso, visto che ci sono altre missioni in arrivo, con una nuova stagione che verrà presentata domani, 5 maggio 2021, in forma ufficiale.

Come riportato dal tweet qui sotto, il team effettuerà una trasmissione in streaming su Twitch per presentare i nuovi contenuti in arrivo, con tanto di sessione di domande e risposte in diretta con gli sviluppatori e discussioni su patch e aggiornamenti previsti. La nuova stagione fa parte della serie chiamata Seven Deadly Sins, che sembra ripercorrere i 7 peccati capitali, in attesa di avere informazioni più precise al riguardo.



L'attuale stagione di Hitman 3, Season of Greed, si concluderà il 9 maggio, dunque possiamo aspettarci l'avvio di quella successiva nei giorni seguenti. Quest'ultima stagione è stata composta da alcuni DLC con oggetti e attività aggiuntive, una Escalation Mission composta da tre fasi e diversi eventi a tempo fra Contratti, Escalation Mission, Elusive Target e altro.

I contenuti della singola stagione possono essere acquistati a parte o all'interno del pacchetto completo Seven Deadly Sins, di cui farà parte ovviamente anche la prossima. Nel frattempo, IO Interactive è al lavoro su un gioco inedito oltre a James Bond e Hitman.