IO Interactive è al lavoro su un gioco inedito oltre a James Bond e Hitman

Avere tra le mani due progetti come Hitman e il nuovo e misterioso James Bond potrebbe essere sufficiente per molti studi di sviluppo. Soprattutto se tornati indipendenti da poco. Evidentemente, però, IO Interactive ha tante idee per la testa. Talmente tante che lo studio si è messo al lavoro su di un terzo progetto ancora non annunciato.

Lo ha svelato nell'ultimo episodio di IGN Unfiltered il CEO di IO Interactive Hakan Abrak. Mentre parlava del fatto che IO Interactive avesse bisogno di studi di supporto, Abrak ha detto: "abbiamo 007 sul quale stiamo lavorando, abbiamo Hitman sul quale stiamo lavorando... dovrei anche dire che stiamo lavorando anche su qualcos'altro. Qualcosa di completamente nuovo... una nuova IP".

Sfortunatamente, però, il CEO e co-fondatore di IO Interactive non ha voluto o potuto dilungarsi in merito e probabilmente ci vorrà tempo prima che questo progetto possa vedere la luce. È però interessante sapere che questo studio ricco di talento, basta leggere la nostra recensione di Hitman 3 per capirlo, stia già pensando al passo successivo e soprattutto al creare un qualcosa di nuovo da affiancare all'attesissimo ritorno di James Bond, l'Agente 007, sui nostri schermi.

Il protagonista di Hitman 3

A margine dell'intervista Abrak ha anche parlato del significato di "IO" nel nome dello studio. Il co-fondatore ha detto di non ricordare bene da cosa derivi, dicendo che sia Input/Output sia il nome di una luna di Giove potrebbero essere dei buoni candidati.