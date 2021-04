Final Fantasy VII Remake Orchestra, trailer del World Tour, in attesa di rivederli dal vivo

La Final Fantasy VII Remake Orchestra ha pubblicato un trailer per farci venire il magone in bocca. La pandemia da Covid-19, tra le altre cose, ci ha tolto la possibilità di andare a sentire concerti o vedere film al cinema. Per questo motivo sentire queste meravigliose canzoni prese di peso dal loro World Tour non può che emozionare. In attesa di rivedere dal vivo i loro concerti.

Questo filmato è stato registrato il 13 febbraio 2021 durante una performance al Tokyo International Forum A di tokyo, la capitale del Giappone. L'orchestra, infatti, si sta tenendo allenata in vista del nuovo Tour mondiale, posticipato nuovamente in attesa che la pandemia globale possa rallentare. La data di debutto del 13 febbraio, infatti, si è trasformata in una diretta streaming.

Il prossimo appuntamento, per il momento, è fissato per il 17-18 aprile al Grand Cube di Osaka. Dopo di che il sito ufficiale ha ancora in lista le date di Fort Worth, Londra, Phoenix, New York, Toronto, Los Angeles, Denver, Boston, Parigi, Barcellona, Milano (il 15 e il 16 dicembre), Lione, Bangkok e Atlanta nel 2021. Sono state annunciate anche le tappe a Singapore, San Francisco, Chicago e Nashville, nonostante non ci sia ancora una data.

Nella speranza di poter vedere e ascoltare dal vivo queste melodie, il lungo video da 16 minuti che vi abbiamo proposto dovrebbe avere perlomeno un effetto placebo.