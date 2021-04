Nintendo Switch Online: una panoramica video di tutte le funzionalità del servizio Switch

Nonostante ci si concentri spesso più su Xbox Live e PlayStation Plus, i due servizi online di Xbox e PlayStation, anche Nintendo da questa generazione ha realizzato un qualcosa di analogo per Nintendo Switch. Nonostante un prezzo inferiore, sono tante le funzionalità e i servizi che è possibile avere grazie a questo abbonamento. Per questo motivo la grande N ha deciso di realizzare un simpatico video nel quale mostra tutto quello che si può avere grazie a Nintendo Switch Online.

Il video andrebbe visto anche e semplicemente per la presenza di Mario e soci. I personaggi di Nintendo, infatti, sono in grado di spiegare tutte le funzionalità del servizio senza dover utilizzare le parole e in maniera del tutto simpatica. Ci sono Bowser e Jr. che giocano assieme i classici per NES, c'è Luigi che perde tutti i salvataggi su Switch e Toad che usa l'app per giocare online con Mario.

Tra le altre funzionalità offerte c'è, ovviamente, la possibilità di giocare online, ci sono giochi gratuiti come il recente PAC-MAN 99, la possibilità di giocare a molti classici per NES e Super Nintendo, la possibilità di salvare i propri dati sul cloud, di parlare online con gli altri giocatori (attraverso l'app per telefono) e di accedere ad offerte speciali come oggetti da collezione o demo esclusive.

Cosa ve ne pare?