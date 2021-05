L'Attacco dei Giganti: il cosplay di Annie Leonhart di Akemy.Sama è perfetto

Riprendiamo L'Attacco dei Giganti come argomento del cosplay proposto oggi, in questo caso da parte di Akemy.Sama, che riesce a riprodurre praticamente alla perfezione il personaggio di Annie Leonhart, come vediamo nel set fotografico riportato qui sotto preso dalla sua pagina Instagram.

Annie, come chi segue la serie sa bene, è un personaggio piuttosto complesso e sfaccettato, emersa come valida combattente dalle selezioni per il 104° Corpo di Addestramento Reclute ed entrando a far parte successivamente del Corpo di Gendarmeria. È una ragazza solitaria e fredda, chiusa e difficilmente avvicinabile, ma è anche in grado di esprimere i propri sentimenti con sincerità, come emerge chiaramente nel corso della storia.

Si tratta comunque di un personaggio che emerge come carismatico all'interno del cast de L'Attacco dei Giganti, sia per il suo senso del dovere e della giustizia, sia per la decisione che la caratterizza in combattimento e fuori ma anche per il fatto che di custodire un segreto fondamentale, che emerge nel corso della storia e che qui evitiamo di riportare per non incappare in eventuali spoiler nel caso in cui non siate in pari con gli eventi.

Annie ha anche un aspetto piuttosto particolare: nonostante sia spesso oggetto di cosplay con caratteristiche anche sensuali, il soggetto di partenza non è proprio un canone di bellezza estetica standard e anche per questo motivo viene riprodotta con molta fedeltà da Akemy.Sama. La modella in questione è indubbiamente una bella ragazza, ma il suo particolare profilo la rende decisamente vicina all'aspetto del personaggio originale, ben più di quanto abbiamo visto in molte altre interpretazioni.