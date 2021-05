PlayStation Plus maggio 2021: in Spagna c'è un altro gioco gratis aggiuntivo

Tra i giochi gratis del PlayStation Plus di maggio 2021 ce ne sarà uno aggiuntivo, ma a quanto pare solo per quanto riguarda la Spagna, che oltre a quelli annunciati riceverà anche Waves Out.

Abbiamo visto i giochi gratis per gli abbonati a PS Plus di maggio 2021, ovvero Battlefield V, Stranded Deep e Wreckfest, ma in Spagna potranno avere anche Waves Out, un puzzle game per PS4 nel quale ci troviamo ad interpretare un personaggio dotato di poteri magnetici e in grado così di attirare sfere e oggetti metallici all'interno di vari livelli.

Il motivo della limitazione regionale di questa proposta è legato alla provenienza del gioco: si tratta di un titolo indie sviluppato attraverso l'iniziativa PS Talents che è specifica di PlayStation Spagna, indirizzata alla promozione dello sviluppo videoludico da parte di piccoli team indipendenti locali.

In ogni caso, riportiamo che in tale area geografica sarà disponibile anche Waves Out oltre ai tre titoli già annunciati per maggio 2021 su PlayStation Plus, in attesa di capire se sia prevista comunque la distribuzione del titolo con qualche promozione anche al di fuori dei confini spagnoli o meno.

Nel frattempo, Sony ha annunciato che ci sono 47,6 milioni di abbonati a PS Plus nel mondo, secondo gli ultimi dati finanziari pubblicati che hanno riferito anche di 7,8 milioni di PS5 vendute finora.