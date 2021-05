Xbox Game Pass, 12 giochi lasceranno il catalogo a maggio 2021

Xbox Game Pass, come sempre, vede arrivare nuovi titoli ogni mese a fronte anche di uscite dal catalogo e in questo maggio 2021 sono 12 i giochi destinati a lasciare il servizio verso la metà del mese, ovvero il 15 maggio, almeno per quanto riguarda questa prima mandata.

Alan Wake è tra i giochi che lasceranno il catalogo di Xbox Game Pass a maggio 2021

Tra i giochi in uscita, quasi la metà sono titoli sportivi considerati ormai "vecchi", mentre alcuni altri sono giochi per PC. Tra i titoli di maggior interesse segnaliamo l'uscita di scena di Alan Wake, entrato in catalogo circa un anno fa, Final Fantasy IX e la versione Xbox di DayZ, ma anche l'ottimo Hotline Miami in versione PC.

Vediamo dunque l'elenco dei giochi che usciranno da Xbox Game Pass il 15 maggio (o intorno alle metà del mese):