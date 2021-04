Xbox Game Pass: Dragon Quest Builders 2 in arrivo la prossima settimana

Square Enix ha annunciato che Dragon Quest Bulders 2, già disponibile su PC, PlayStation e Switch, arriverà anche su console Xbox la prossima settimana. Inoltre, il gioco sarà incluso sin dal D1 su Xbox Game Pass in versione Xbox, PC e cloud mobile. La data di uscita è il 4 maggio 2021.

Dragon Quest Builders 2 sarà pubblicato in versione Xbox One e sarà giocabile in retrocompatibilità su Xbox Series X|S. Parliamo dell'apprezzato gioco di ruolo sandbox basato sulla costruzione, in stile Minecraft. Nel gioco si deve esplorare isole, raccogliere risorse, costruire oggetti, edifici e creare una propria comunità, combattendo al tempo stesso una serie di mostri tipici della serie Dragon Quest. Potrete scoprire tutti i segreti del gioco in prima persona appena arriverà su Xbox Game Pass.

Dragon Quest Builders 2

Questa versione di Dragon Quest Builders 2, inoltre, include gli extra: Hotto Stuff Pack, Modernist Pack, Aquarium Pack, Designer's Sunglasses, Historic Headwear, Dragonlord's Throne e molto altro. Con Xbox Play Anywhere, inoltre, è possibile giocare su Xbox e PC con i progressi e gli Obiettivi condivisi.

Ecco un frammento della nostra recensione di Dragon Quest Builders 2: "Dragon Quest Builders 2 è un titolo che potrebbe piacere a un numero elevatissimo di giocatori, anche con gusti diametralmente diversi. Può convincere gli amanti degli RPG non troppo complessi, solleticare l'attenzione di chi cerca un'avventura spensierata e longeva, estasiare senza mezzi termini gli amanti del genere sandbox. Se avete amato Minecraft difficilmente spenderete meno di 100 ore con Dragon Quest Builders 2"