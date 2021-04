Apple, occhiali AR rinviati? L'uscita all'inizio del 2022 appare improbabile

Gli occhiali AR di Apple sarebbero stati rinviati: stando ad alcune fonti, è improbabile che l'uscita del dispositivo avvenga all'inizio del 2022, come riferivano diversi rumor.

A differenza dell'ultimo report stilato dall'analista Ming-Chi Kuo, non si parla del 2025 per gli occhiali AR di Apple, ma neppure di un lancio immediato. Non quanto ci si attendeva, almeno.

Pare infatti che l'azienda non abbia ancora cominciato la seconda fase di test per i prototipi, forse per via delle difficoltà dell'attuale situazione sanitaria, e ciò determinerà inevitabilmente uno slittamento dei tempi.

Apple, un concept degli occhiali AR.

Il percorso che gli occhiali AR dovranno affrontare consisterà infatti in tre periodi di prova principali, a cui faranno seguito ulteriori verifiche prima del debutto nei negozi.

Stando così le cose, un'uscita nel primo trimestre del 2022 è da escludere. A meno che i rumor usciti finora non facciano in realtà riferimento a questi dispositivi piuttosto che al visore VR di Apple, dato come imminente.