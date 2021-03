Apple: visore VR/AR in uscita a metà 2022, occhiali AR nel 2025 per un analista

Il tanto chiacchierato visore VR/AR prodotto da Apple farà il proprio debutto a metà 2022, mentre gli occhiali AR della casa di Cupertino arriveranno nel 2025 secondo il noto analista Ming-Chi Kuo.

Definito da Bloomberg "costoso e non innovativo", il primo visore di Apple offrirà un'esperienza di mixed reality, unendo appunto realtà virtuale e realtà aumentata in un'unica soluzione.

"Prevediamo che la roadmap relativa ai prodotti mixed reality / augmented reality di Apple preveda tre fasi: un visore nel 2022, occhiali nel 2025 e lenti a contatto entro il 2030-2040", ha scritto l'analista.

"Stando alle nostre valutazioni, il visore offrirà esperienze in realtà virtuale e realtà aumentata, mentre gli occhiali e le lenti a contatto si concentreranno sulla sola realtà aumentata", ha aggiunto Kuo nel suo ultimo report.

Apple, un render immagina il design del visore VR/AR dell'azienda.

Stando alle previsioni dell'analista, il peso del visore Apple è attualmente pari a 200-300 grammi, ma la versione finale del dispositivo godrà di una riduzione di 100-200 grammi laddove l'azienda riesca a risolvere i problemi tecnici inerenti tale modifica.

Per quanto riguarda invece il prezzo, Kuo lo stima attorno ai 1.000 dollari, in linea con la somma necessaria per un iPhone high-end, a differenza dei recenti rumor che parlavano di una cifra pari a 3.000 dollari.

Il visore sarà stand alone, dotato di memoria e componentistica dedicate, ma non offrirà un'esperienza completamente mobile come uno smartphone. Probabilmente una soluzione del genere verrà raggiunta con le versioni successive.

"Sebbene Apple si sia focalizzata sulla realtà aumentata, pensiamo che le specifiche hardware di questo prodotto siano in grado di offrire un'esperienza VR sostanzialmente migliore rispetto ai visori attualmente disponibili", stima l'analista.