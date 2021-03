Xbox Series X: alcuni giochi del 2021 non sono ancora stati annunciati, MS conferma

Xbox Series X|S, le macchine da gioco di Microsoft, non hanno potuto contare su una line-up iniziale enorme, almeno in termini di esclusive, e il resto dell'anno potrebbe sembrare non denso di uscite, se si prendono in considerazione solo i AAA più noti. Questo però non significa che non vi sarà altro con il quale divertirsi. Jason Ronald - director of program management presso Xbox - ha affermato che vi sono giochi del 2021 ancora non annunciati.

Ha pronunciato tali parole durante un redente episodio del podcast Iron Lords. A Ronald è stato chiesto quale sia il gioco da lui più atteso in uscita quest'anno. Il director ha quindi affermato che "non tutti i giochi che usciranno quest'anno sono stati annunciati". Questo, indirettamente, ci permette di capire che vi è qualcosa di molto interessante (almeno secondo il punto di vista di Ronald) in uscita su Xbox Series X|S.

Questa affermazione va a braccetto con un recente report che ha suggerito che due giochi ancora non annunciati saranno rilasciati su Xbox Series X|S quest'anno. I report suggeriscono che potrebbe trattarsi di Forza Horizon 5, ma vi sono molteplici speculazioni anche su Wolfenstein 3.

Ovviamente la speranza è che non si accumulino ritardi nel corso dei prossimi mesi che spingano gli sviluppatori a rimandare i giochi al 2022. Per il momento, in ogni caso, possiamo solo attendere che Microsoft o i relativi sviluppatori annuncino qualcosa di ufficiale: fino ad allora l'esatta natura di questi giochi di Xbox Series X|S in uscita nel 2021 sarà solo frutto di speculazioni.

Vi segnaliamo inoltre che Xbox Series X|S e One supportano Google Stadia con la nuova app Edge Chromium.