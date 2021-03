Pacific Rim: La Zona Oscura, recensione: tornano le battaglie tra mecha e Kaiju

Ad essere spietatamente sinceri, sulla serie animata di Pacific Rim: La Zona Oscura non avremmo scommesso due lire. Non dopo aver visto il secondo film, quello diretto da Steven S. DeKnight. Intendiamoci: siamo grandi fan di Pacific Rim. Il primissimo lungometraggio di Guillermo del Toro è un guilty pleasure che riguardiamo sempre volentieri, una di quelle produzioni di intrattenimento che si seguono a cervello spento e che non hanno grandi pretese se non fare spettacolo per il puro piacere di farlo. Poi ci sono registi come del Toro, che sanno dosare i dettagli e i particolari in modo che abbia la sua dignità anche una pellicola che non si deve prendere troppo sul serio, e ci sono quelli come il suo successore, che invece fanno il passo più lungo della gamba, scivolano e combinano un disastro. Ecco, Pacific Rim: La rivolta era un tale disastro che sul franchise ci avevamo messo una pietra sopra. Quando Netflix ha annunciato la produzione di un "anime", insomma, temevamo che sarebbe stato un altro capitombolo e ci siamo avvicinati a questa prima stagione in sette episodi con tanta diffidenza. E invece le cose sono andate diversamente, come vedremo nella recensione di Pacific Rim: La Zona Oscura .

Una prima stagione promettente

Pacific Rim: La Zona Oscura, una scena del primo episodio.

E invece Pacific Rim: La Zona Oscura è il rilancio che questo mondo, per come lo aveva inizialmente immaginato del Toro, si meritava da tempo. La prima stagione - cui speriamo ne seguano altre - prende quanto stabilito narrativamente nei primi due film e ci ricama sopra, raccontando una storia inizialmente più contenuta che, però, potrebbe avere risvolti importantissimi in un eventuale futuro del franchise. Ambientata alcuni anni dopo Pacific Rim: La rivolta, la serie comincia in una Australia che i Kaiju hanno invaso, costringendo gli abitanti superstiti a una evacuazione su larga scala. I piccoli Taylor e Hayley sono tra i pochi lasciati indietro, insieme ai genitori che pilotano l'ultimo Jaeger rimasto in piedi e che a un certo punto decidono di andare a cercare aiuto. Non torneranno e cinque anni dopo i loro figli, ormai cresciuti, vivono vite monotone e disilluse nella loro piccola comunità. Quando Hayley scopre una base sotterranea e riattiva un vecchio Jaeger d'addestramento, il Kaiju più vicino stermina i loro amici, lasciando i due protagonisti soli coi loro sensi di colpa.

Pacific Rim: La Zona Oscura, la protagonista Hayley.

Inizia così un viaggio verso Sidney che ci rivela un mondo diverso da quello che abbiamo conosciuto nel primo Pacific Rim. È un mondo devastato in cui le Brecce si aprono continuamente, i Kaiju si sono moltiplicati in varie forme e dimensioni, e i superstiti sono abbandonati a sé stessi, spesso nelle mani di signori della malavita che hanno fatto della miseria e della disperazione la loro ricchezza. Taylor e Hayley dovranno fare i conti con questa realtà, ma scopriranno anche i segreti degli invasori extradimensionali e troveranno alleati impensabili sul loro cammino.

Pacific Rim: La Zona Oscura non è una serie spensierata. È cupa e drammatica fin dall'inizio e non lesina certo sui morti e sui colpi di scena più viscerali. Contemporaneamente, fa un world building interessante e rispettoso dei film live action, soprattutto del primo, che richiama attraverso nomi, personaggi e situazioni. I fan dell'opera di del Toro riconosceranno il linguaggio tecnico e tanti piccoli dettagli già visti negli abitacoli dei primi Jaeger, impreziositi nella serie Netflix da qualche novità interessante e avveniristica come l'intelligenza artificiale Loa che aiuta i due protagonisti.

Pacific Rim: La Zona Oscura, un Kaiju riflesso sul visore di Atlas Destroyer.

Apprezzabile anche la caratterizzazione del cast principale. Hayley, che inizialmente sembra il comic relief di turno, si porta sulle spalle il peso della strage che ha causato per sbaglio nel loro insediamento, mentre Taylor è un giovane uomo che si sforza di crescere anzitempo per proteggere sua sorella. I comprimari più importanti vengono soltanto accennati in questa prima stagione, ma abbiamo apprezzato soprattutto il complicato rapporto tra il villain ricorrente Shane e la figlia adottiva Mei, un'antieroina davvero interessante e sfaccettata. Forse lascia un po' perplessi la deriva drammatica della serie, considerando che del Toro, nel suo Pacific Rim originale, aveva voluto trasmettere l'idea che l'umanità, al momento del bisogno, riesce sempre a fare fronte comune nonostante le differenze razziali, politiche e ideologiche. Ma rispetto alla buffonata senza capo né coda che era La rivolta, la serie targata Netflix è tutta un'altra faccenda.