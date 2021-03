Queen: Rock Tour, la recensione

Struttura

Queen: Rock Tour, la schermata principale da cui accedere ai contenuti e alle modalità.

Cominciamo dalla struttura di quello che si pone a tutti gli effetti come un titolo premium: è possibile scaricare Queen: Rock Tour gratuitamente da App Store o Google Play e provare i primi stage, ma per sbloccare il gioco completo bisogna effettuare un acquisto in-app da 3,49 euro (2,99 su Android). Un ottimo approccio, lo diciamo spesso, ma le regole del mercato mobile sono quelle che sono, il gratis va per la maggiore e sembra che anche Apple stia facendo fatica a scardinare questo preconcetto col suo servizio in abbonamento.

Dicevamo però della struttura, caratterizzata da una campagna che riprende dieci tour della band, dal 1974 al 1986, proponendoci circa venti brani fra i più celebri del gruppo: ci sono ovviamente i vari "We Will Rock You", "Bohemian Rhapsody", "Radio GaGa", "We Are the Champions" e "Another One Bites the Dust", ma anche le canzoni dei primi album, meno note alla massa.

Queen: Rock Tour include tanti materiali e curiosità sulla band inglese.

Il percorso confezionato dagli sviluppatori adotta il tradizionale approccio "a premi", chiedendoci di completare gli stage con un certo grado di successo e di raccogliere un numero minimo di dischi prima di poter accedere alle fasi successive. A sbloccarsi sono anche le versioni più difficili delle stesse canzoni, che aggiungono ulteriori piste melodiche a quelle di base: tutto nella norma.

Nel contorno ritroviamo anche cose molto simpatiche e di grande valore per i fan dei Queen, nonché per chi desidera finalmente approfondire la conoscenza della loro carriera. È infatti possibile accedere a materiali inediti, foto, curiosità e un editor dove acquistare nuove mise e vestiti per i quattro componenti del gruppo: Freddy Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon.