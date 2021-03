PS5, Returnal celebra la Giornata Internazionale della Donna con un teaser

PS5 e Returnal sono stati scelti da Sony per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, con un teaser che mostra il gioco in azione ma con sequenze che abbiamo già visto nei mesi scorsi.

Forza, determinazione e coraggio sono le qualità che vengono sottolineate nel teaser dedicato all'esclusiva per PlayStation 5 firmata Housemarque, protagonista di recente di un video di gameplay allo State of Play.

Selene, la donna che controlleremo nel gioco, si ritrova intrappolata su di un pianeta alieno abitato da creature mostruose e letali, ma non si perde d'animo e decide di combattere per trovare un modo per tornare a casa.

In una sorta di loop temporale, tuttavia, la protagonista di Returnal torna in vita ogni volta che viene uccisa solo per trovare lo scenario cambiato, con insidie inedite da affrontare e strategie inedite da sperimentare.

Preparati ad un gameplay roguelike dinamico e frenetico e scopri come il mondo intorno a te cambi ad ogni ciclo, così come gli oggetti a tua disposizione. Ogni rinascita offre nuove possibilità, costringendoti a uscire dagli schemi e affrontare i combattimenti con una strategia sempre diversa.

L'oscura bellezza di questo mondo in rovina, reso vivo da stupendi effetti visivi, è colma di sorprese dirompenti, dall'inferno di proiettili dei combattimenti all'ultimo sangue ai crudeli meandri di ambienti estremi e contrastanti. Esplora, scopri e combatti durante un viaggio spietato in cui è il mistero e darti la caccia.