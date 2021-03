Professor Layton: Level-5 svela la fonte di ispirazione

Sin dal suo arrivo sulle console nel 2007 (2008 in Europa), Professor Layton ha avuto un discreto successo. Partendo con "Il Paese dei misteri" e passando attraverso alcuni cross-over con Ace Attorney, è diventato una serie popolare tra gli amanti dei giochi puzzle-adventure. Recentemente, inoltre, il CEO di Level-5 ha parlato della serie e della fonte di ispirazione.

Akihiro Hino, che oltre che CEO di Level-5 è anche producer di Professor Layton, ha affermato: "Ho sempre amato 'Atama no Taisou' [ndr, una serie di libri che raccolgono enigmi e puzzle] e, visto che questo genere di esercizi mentali erano popolari all'epoca, ho deciso di fare qualcosa che potesse incorporare puzzle simili. La serie sarebbe stata una trilogia chiamata Layton e avrebbe seguito la storia di personaggi simili a Sherlock Holmes e il suo compagno Watson. Queste cose mi erano chiare in testa sin dall'inizio."

Inoltre, il CEO ha anche parlato delle difficoltà di auto pubblicarsi, facendo esempi specifici con Professor Layton. "Era normale spendere circa 300 milioni di yen in pubblicità all'epoca, ma inizialmente il budget per Professor Layton era di circa 150 milioni di yen. Non era nulla in confronto. Il gioco ce l'ha fatta grazie al nostro investimento pubblicitario a lungo termine. Ci è costato 700 milioni di yen alla fine, ma ciò che ho capito è che il gioco non avrebbe venduto se non fosse stato scoperto dal pubblico. Sono stato ingenuo a pensare che tutti lo avrebbero comprato solo perché era un gioco interessante."

La saga di Professor Layton ha venduto più di 18 milioni di copie in tutto il mondo, quindi è stato di certo un investimento fruttuoso per Level-5. Speriamo che la saga riottenga il prestigio iniziale in futuro.

