Resident Evil Village, la demo del Castello include un easter egg da RE4

La demo del Castello di Resident Evil Village include un easter egg che fa riferimento a uno specifico e ormai iconico personaggio di RE4: il mercante.

In questo caso non si tratta di citazioni blande e controverse come quelle legate a Dino Crisis: Resident Evil Village ha davvero voluto rendere omaggio al quarto capitolo della serie, e lo ha fatto in maniera piuttosto esplicita.

Come si può vedere nel video qui sotto, quando ci rechiamo da Duke, il mercante del villaggio presso cui è possibile acquistare determinati oggetti durante la campagna del gioco, questo cita un suo "vecchio amico".

"Cosa compri? Ahah, è solo qualcosa che un mio vecchio amico era solito dire", spiega Duke, citando appunto il misterioso mercante di Resident Evil 4. Peccato non abbia aggiunto anche "straniero!".

Questa ed eventualmente altre citazioni presenti in Resident Evil Village le potrete scoprire non appena il gioco sarà disponibile nei negozi, a partire dal 7 maggio su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.